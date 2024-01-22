كلاس: دقة الوضع الاقليمي يستلزم مواقف وطنية

اعتبر وزير الشباب والرياضة جورج كلاس، في تصريح "ان دقة الوضع الاقليمي معطوفا على الحرب على غزة وجنوب لبنان، يستلزم مواقف وطنية متوازنة وثابتة وطنيا يتمثل بالواقعية السياسية، التي تحكمها ثنائية العمل من أجل السلام ووقف الحرب والانتصار للحق، بالتوازي مع الاصرار على ضرورة اكتمال عقد المؤسسات الدستورية بانتخاب رئيس للجمهورية في أسرع ما يمكن، حتى لا نضطر للتعايش قسرا مع الشغور الذي قد يتحول الى فراغ خطير يهدد كيانية لبنان".

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