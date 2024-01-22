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لبنان
المرتضى تابع التحضيرات لفعاليات طرابلس عاصمة للثقافة العربية
Lebanon 24
22-01-2024
|
09:32
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التقى وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى، رئيسة جمعية "تراث طرابلس" جمانة الشمال تدمري، وبحث معها في شؤون ثقافية وفي الدور المزمع للجمعية أن تؤديه من ضمن فعاليات طرابلس عاصمة للثقافة العربية للعام 2024.
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والتقى المرتضى في مكتبه في المكتبة الوطنية - الصنائع وفدا من بلدة بشعله ضم رئيس البلدية السابق مؤسس جمعية promolive رشيد جعجع والخبير السياحي باسكال عبدالله ورئيسة جمعية "دروب بشعله" رانيا جعجع. وتم البحث في امكانية تنظيم نشاطات ثقافية سياحية بالتعاون مع بلدة بشعله ضمن مشروع طرابلس عاصمة للثقافة العربية للعام 2024.
بدوره، رحب الوزير المرتضى بهذه الخطوة، مشيرا الى "ان هذه الفعالية هي فرصة ذهبية لطرابلس ولجميع اللبنانيين".
كما استقبل المرتضى في مكتبه في بيروت النائب حيدر ناصر وتداول معه في شؤون عامة.
وأيضاً، زار المرتضى فرقة "الحواس الخمس للتعبير المسرحي ولغة الإشارة" بقيادة الفنان المبدع بيار جعجع، في حضور مستشار الوزير المرتضى روني الفا، وتم البحث في التحديات التي تواجههم كفنانين صم وفي مدى إمكانية مشاركة الفرقة في عمل خاص ضمن فعاليات طرابلس.
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