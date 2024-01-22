الأبيض بحث في تأمين الأدوية بالسوق اللبناني

التقى وزير الصحة العامة الدكتور فراس الابيض، سفير جمهورية مصر العربية لدى لبنان علاء موسى في زيارة تعارفية.



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كذلك تم الناقش في التحديات التي يواجهها القطاع الصحي في لبنان وآخرها العدوان الإسرائيلي على الجنوب. وخلال الزيارة، تم البحث في الأوضاع الضاغطة في المنطقة وتداعياتها على القطاع الصحي، كما تم التطرق الى الواقع الانساني الصعب في غزة والدمار المتعمد للمنشآت الصحية فيها، وشددا على ضرورة وقف إطلاق النار.كذلك تم الناقش في التحديات التي يواجهها القطاع الصحي في لبنان وآخرها العدوان الإسرائيلي على الجنوب.

وأكد موسى "استعداد مصر الدائم لدعم لبنان والقطاع الصحي". وشكر الأبيض في هذا الاطار دولة مصر على "دعمها المستمر ووقوفها الدائم الى جانب لبنان".



هذا واجتمع الأبيض مع السفير البرازيلي في لبنان تاركسيو كوستا وبحث معه في سبل التعاون المشترك بين الدولتين، شاكرا إياه على الدعم الدائم للبنان وقطاعه الصحي الذي يواجه الأزمات المتتالية. وجدد معه الدعوة لوقف اطلاق النار الفوري في غزة.



والتقى الوزير الابيض اربع شركات ادوية عالمية وناقش معها الوضع الراهن لقطاع الدواء في لبنان وتناول البحث سبل التعاون والتنسيق لتأمين الأدوية في السوق اللبناني.

