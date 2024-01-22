لبنان يغادر بطولة آسيا.. خسارة ثقيلة أمام طاجيكستان والأخيرة نحو دور الـ16

خرج منتخب لبنان من بطولة آسيا لكرة القدم، اليوم الإثنين، عقب خسارته بنتيجة 2-1 أمام منتخب طاجيكستان في مباراة نارية جمعتهما على أرض ملعب جاسم بن حمد بالعاصمة القطرية الدوحة.

وكان لبنان سجل هدفه الأول بواسطة لاعبه باسيل جرادي في الدقيقة 46 وذلك بتسديدة نارية، قبل أن يلاقيه منتخب طاجيكستان بهدف التعادل في الدقيقة الـ79 في ركلة مباشرة.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، سدّد المنتخب الطاجيكي الهدف الثاني في مرمى المنتخب اللبناني، قبل أن تنتهي المباراة بخسارة لبنان.

وخلال اللقاء، تلقى اللاعب اللبناني قاسم الزين بطاقة حمراء من حكم المباراة عقب خطأ ساهم في إخراجه من أرضية الملعب.

وبذلك، تتأهل طاجيكستان إلى دور الـ16 إلى جانب قطر في المجموعة الأولى.

وكان منتخب الأرز استهل مشواره في هذه البطولة بخسارة أمام منتخب الدولة المنظمة قطر بثلاثية دون رد، أما في الجولة الثانية فقد انتهت المباراة التي جمعته بالمنتخب الصيني بتعادل سلبي. في المقابل، تلقى منتخب التاج "طاجكستان" هزيمة أمام قطر بهدف نظيف في أولى جولاته ببطولة كأس آسيا، بينما سقط في فخ التعادل السلبي أمام الصين.