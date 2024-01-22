إشكال وتضارب... أحد الأشخاص يتعرّض للطعن وهذا وضعه الصحيّ

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع إشكال في منطقة السويقة، تطوّر إلى تضارب وطعن بالسكاكين.

وقام م.ب بطعن م.ش بعدّة طعنات في مختلف أنحاء جسده، ونُقِلَ الأخير إلى المستشفى، ووضعه مستقرّ.