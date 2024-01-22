الهيئات الإقتصادية ناشدت النواب: لحضور جلسة مناقشة الموازنة العامة

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ناشدت الهيئات الإقتصادية اللبنانية عشية موعد الجلسة العامة لمجلس النواب يومي الأربعاء والخميس المقبلين والمخصصة لمناقشة موازنة العام 2024، "نواب الأمة الكرام والكتل النيابية حضور الجلسة وتأمين النصاب".كما دعت الهيئات الاقتصادية في بيان "النواب والكتل النيابية لتحمل مسؤولياتهم الوطنية بالتصدي لأي محاولة لتطيير النصاب"، وناشدتهم "التصويت على الموازنة بحسب التعديلات التي أجريت عليها منعاً لإصدارها بمرسوم من مجلس الوزراء بحسب النسخة التي وضعتها الحكومة. كذلك منعاً للعودة إلى موازنة العام 2022 التي تخطاها الزمن".وأعادت الهيئات الإقتصادية التنبيه من "خطر الرجوع الى موازنة العام 2022 بحجمها الضيق وبما تضمنته من تشوهاتها، أو إصدار موازنة العام 2024 بمرسوم بحسب الصيغة الأساسية التي وضعتها الحكومة، لأن هناك حديث عن اجتهادات قانونية خفية تتيح هذا الموضوع وكذلك عن نية مبيتة لإسقاط الموازنة في مجلس النواب"، مؤكدة "حرص الهيئات الشديد على القطاع العام وإيمانها به كونه شريكاً أساسياً بالاقتصاد الوطني".واعتبرت أن "هذه الموازنة ليس لديها رؤية إصلاحية أو طويلة المدى كما أنها ليست مثالية لكنها أفضل الممكن الآن"، مشددة على "ضرورة تمريرها مع التعديلات التي أجريت عليها كونها تصب في مصلحة المواطن، وكذلك من أجل الحفاظ على القطاع العام والقطاع الخاص كي يبقى قادراً على الإنتاج وإدخال موارد للدولة"، مؤكدة أن "إطلاق عجلة الإقتصاد الوطني يتطلب موازنة ملائمة وإن الصيغة التي تم التوصل اليها هي الصيغة المطلوبة في هذا الظرف".وأكدت الهيئات أنها ستواكب مناقشات الموازنة والتصويت عليها، مشيرةً إلى أنها ستبقى اجتماعاتها مفتوحة "لمتابعة كل التطورات في هذا الإطار، إنطلاقاً من كونها ممثل شرعي للقطاع الخاص، وإنطلاقاً من دورها كخط دفاع أول عن الإقتصاد الوطني ومصالح اللبنانيين".