قرب المدافن... أطلق النار عليه

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ ع.د أطلق النار على ح.غ، وأصابه في قدمه، بالقرب من مدافن التبانة في طرابلس.

وعُلم أنّ الإشكال سببه خلافات عائليّة بين الشخصين.