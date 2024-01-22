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لبنان

قرب المدافن... أطلق النار عليه

Lebanon 24
22-01-2024 | 10:34
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ ع.د أطلق النار على ح.غ، وأصابه في قدمه، بالقرب من مدافن التبانة في طرابلس.
 
 
وعُلم أنّ الإشكال سببه خلافات عائليّة بين الشخصين.
 
 
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