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لبنان

خبر عاجل جدّاً يتعلّق بإضراب المدارس... ماذا تقرّر؟

Lebanon 24
22-01-2024 | 10:41
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صدر عن نقابة المعلمين البيان الآتي:
بناء على الاتفاق الذي تم توقيعه في وزارة التربية، ويقضي بالتزام اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة بتمويل صندوق التعويضات بمبلغ ٦٠ مليارًا شهريًا من أجل زيادة رواتب الأساتذة المتقاعدين بنسبة ستة أضعاف، تعلن النقابة أن يوم غد الثلاثاء ٢٣ كانون الثاني ٢٠٢٤ هو يوم تدريس عادي في المدارس الخاصة، مع حرصها التام على تنفيذ هذا الاتفاق بما يضمن حصول الزيادة على رواتب الأساتذة المتقاعدين ابتداء من نهاية هذا الشهر. وتتعهّد بمتابعة النضال من أجل تحسين ظروفهم المعيشية إلى حين إقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة تحفظ كرامة جميع المعلّمين.
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أمّا وزير التربية عباس الحلبي، فقال إنّ "المدارس الخاصة ستفتح ابوابها غداً بعد توقيع ميثاق الشرف بين اتحاد المؤسسات التربوية ونقابة المعلمين في وزارة التربية".
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