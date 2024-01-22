هذا ما بحثه قائد الجيش مع زوّاره

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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، نائب الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والتجارة الأوسترالي كريغ ماكلاشلان، يرافقه السفير الأوسترالي أندرو بارنز، وتم البحث خلال اللقاء بالأوضاع العامة في البلد.واستقبل قائد الجيش السفيرة الأرجنتينية ماريا فيرجينيا رويز كينتار، في زيارة تعارف لمناسبة توليها مهمتها في لبنان.كما استقبل نائب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية عمران ريزا، وتم التداول في شؤون لبنان والمنطقة.