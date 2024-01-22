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لبنان

الآن من الجنوب.. إسرائيل تقصفُ منزلاً في مجدل سلم وسقوط إصابات!

Lebanon 24
22-01-2024 | 11:26
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أفادت مندوبة "لبنان24" في الجنوب، مساء اليوم الإثنين، بأنّ العدو الإسرائيلي استهدف منزلاً في بلدة مجدل سلم.
 
وعلى الفور، توجهت فرق الإسعاف إلى المكان، وتفيد المعلومات عن سقوط عدد من الإصابات جراء القصف. 
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مجدل سلم

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