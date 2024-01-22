الآن من الجنوب.. إسرائيل تقصفُ منزلاً في مجدل سلم وسقوط إصابات!

أفادت مندوبة "لبنان24" في الجنوب، مساء اليوم الإثنين، بأنّ العدو الإسرائيلي استهدف منزلاً في بلدة مجدل سلم.

وعلى الفور، توجهت فرق الإسعاف إلى المكان، وتفيد المعلومات عن سقوط عدد من الإصابات جراء القصف.