عطلٌ طارئ.. خدمات "أوجيرو" تنقطع في منطقة لبنانيّة!

أعلنت هيئة "أوجيرو"، مساء اليوم الإثنين، أن عطلاً طرأ على كابلات ألياف ضوئية عدد 288 في سنترال رأس بيروت، ما أدى إلى إنقطاع خدمات الهيئة عن 40 مبنى في المنطقة المذكورة.

ولفتت الهيئة إلى أن فرقها تعملُ على إصلاح العطل خلال الـ48 ساعة القادمة.