أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إنه هاجم منشأة عسكرية تابعة لـ"حزب الله" في بلدة مارون الراس بجنوب لبنان، مُدعياً أن المكان كان يضم عدداً من عناصر الحزب.



وزعم جيش العدو أنه بعد الهجوم على المبنى، تم تحديد العديد من الانفجارات الثانوية، مما يدل على وجود أسلحة داخل المبنى، وتابع: "بالإضافة إلى ذلك، تم قصف 3 نقاط مراقبة ومجمع عسكري لحزب الله في مناطق مروحين وشحين والطيبة وطيرحرفا في جنوب لبنان، كما قصفت قوات الجيش الإسرائيلي منطقتي كفركلا وبليدا في جنوب لبنان".

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وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أكد أن إسرائيل لن توقف إطلاق النار حتى لو أوقفه "حزب الله"، محذراً من أن الحرب ستكون "صعبة لإسرائيل، لكنها مدمرة بالنسبة لحزب الله ولبنان".