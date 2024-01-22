بُشرى "مالية" للمعلمين المتقاعدين.. إليكم ما تمّ إعلانه اليوم

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وبعد التوقيع على الوثيقة المبادرة، قال الحلبي: "أرحب بمنسق اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة الأب يوسف نصر ورئيس نقابة المدارس التعليمية الخاصة في الأطراف الأستاذ ربيع بزي ورئيس تجمع اتحاد المدارس الأستاذ نضال عبدالله واعضاء المؤسسات التربوية الخاصة الحاضرين، كما أرحب بنقيب المعلمين الأستاذ نعمه محفوض ومدير صندوق التعويضات والتقاعد الأستاذ جورج صقر ورئيس مجلس الإدارة الأستاذ عماد الأشقر وممثلي لجان الأهل على تنوعها، وجميع الحاضرين ، وأود ان اعبر عن تقديري للجهود المبذولة التي توصلنا إليها وتوجناها بهذا الميثاق الشرف الذي نوقعه اليوم بهدف نبيل وهو تأمين دعم مالي للأساتذة الذين تقاعدوا ولم تعد لديهم مقومات الحياة الكريمة بحدها الأدنى".اضاف: "كان لا بد من التضحيات والتنازلات لكي تستمر المدارس الخاصة في القيام برسالتها التربوية من دون تحميل الأهل اية اعباء إضافية للعام الدراسي الحالي".وتابع: "لقد خاض المدير العام للتربية الأستاذ عماد الأشقر والمستشار القانوني القاضي سميح مداح ومدير الصندوق الأستاذ جورج صقر جولات من العمل والتنسيق مع الإتحاد ومع النقابة حتى توصلنا إلى توافق حول الأرقام، وكلنا أمل بأن يستمر العام الدراسي طبيعيا وان يطمئن الأساتذة إلى غدهم وإلى تقاعدهم، ونطمئن نحن لأننا قمنا بالصواب وضميرنا مرتاح لما انجزناه".وقال: "إنه ميثاق شرف نرعاه بكل ثقة بالموقعين، واعتقد أن كل واحد منا يشرف توقيعه والتزامه برسالة التعليم وحماية المعلمين في حاضرهم وغدهم".اضاف: "نحن وإياكم مؤتمنون على اغلى مقدرات هذا الوطن وهم ابناؤه في المدارس، وسنكون بإذن الله، عند كلمتنا بتحمل مسؤولية هذه الأمانة الغالية. وعلى هذا الأساس، ادعو جميع المؤسسات التربوية الخاصة غير المجانية إلى الإلتزام حرفيا بالدفع كما ورد في هذا البروتوكول، وأحذر من ان من يتخلف عن المساهمة المادية التي نص عليها البروتوكول فهناك من الإجراءات القانونية الرادعة تحت سلطة وزارة التربية أقلها رفض موازنات هذه المدارس، عدا عن سائر الإجراءات التي يمكن اتخاذها".وختم: "أكرر الشكر للجميع وادعوكم لكي تطمئنوا الأهالي إلى أن المدارس سوف تفتح أبوابها غدا وإلى نهاية العام الدراسي".بدوره، قال الاب يوسف نصر: "أنجزنا اليوم مبادرة اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة بالتعاون والشراكة مع نقابة المدارس التعليمية الخاصة في الأطراف وتجمع اتحاد المدارس ولائحة المدارس المنضوية تحت لواء الإتحاد. إن هذا المشروع يستدعي إلتزام كل المدارس الخاصة في لبنان لكي نصل إلى النتيجة المرجوة، وهي تأمين المبلغ المطلوب لتأمين الحد الدنى من كرامة العيش للأساتذة المتقاعدين، فالمدارس المجانية وحدها معفاة من هذا المشروع".اضاف: "نحن نحمل مجلس إدارة صندوق التعويضات هذه الأمانة حتى تصل إلى الأساتذة المتقاعدين لأنها تعبير عن العرفان بالجميل لهؤلاء الناس الذين خدموا القطاع التربوي لسنوات طوال. ونحن والأهل على الطريق معا فلا شيء مفروض عليكم وأيدينا بأيديكم لكي ننجز هذه المهمة".من جهته، قال النقيب نعمه محفوض: "شكرا لمعالي الوزير على حرصه الشديد لكي نصل إلى ما تحقق اليوم، كما حرصه على العام الدراسي في المدرسة الرسمية والمدرسة الخاصة لأنه يعرف تاريخ التعليم الخاص ودوره واهميته".اضاف: "أتوجه إلى المعلمين في المدارس الخاصة لأقول ان هذا حل رضائي حبي موقت، أما الحل الجذري فهو بسلسلة رتب ورواتب جديدة أو بالقانون الذي اعاده الرئيس نجيب ميقاتي الى مجلس النواب لنعمل على تطويره".وختم: "نتمنى آخر الشهر أن نسدد للأساتذة والا نتأخر عليهم، ويوم غد هو يوم عمل عادي وهذا الذي كنا نطمح إليه".أما مدير الصندوق جورج صقر فأوضح أن "الإستحقاق هو من أول العام الحالي 1/1/2024، أما الدفع فيبدأ مع برمجة الرواتب على الكمبيوتر مع توافر الأموال للدفعة الأولى فوراً".