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لبنان

فيديو وصور.. شاهدوا لحظة قصف إسرائيل بلدة عيترون الجنوبية

Lebanon 24
22-01-2024 | 13:27
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أقدم جيش العدو الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، على شنّ غارات جوية على بلدة عيترون - جنوب لبنان.
 
وقالت مصادر ميدانية في جنوب لبنان إنّ عدد الغارات على بلدة بلغ 3، موضحة أنّ كل غارة جاءت بصاروخين. 

كذلك، أفيد عن حصول قصفٍ آخر طالع بلدتي كونين وبرعشيت، فيما طال القصف أيضاً أطراف بلدات يارون وراميا وعيتا الشعب.

ومساء، أعلن "حزب الله"، إستهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في محيط مستعمرة "إيفن مناحم".

وذكر الحزب أنه استخدم الأسلحة الصاروخية خلال عملية الإستهداف التي حصلت عند الساعة الـ5.00 مساءً، مؤكداً تحقيق إصابات مباشرة في صفوف الجنود الإسرائيليين. 
 
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