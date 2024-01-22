Advertisement

لبنان

لمُعلمي المدارس الخاصة.. هذا الخبر يهمكم جداً

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
22-01-2024 | 13:49
A-
A+
Doc-P-1155583-638415535057070756.jpg
Doc-P-1155583-638415535057070756.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
طُرحت مؤخراً إشكالية جديدة تتعلق بمعلمي التعليم الخاص وتحديداً أولئك الذين لا يمكنهم الإستفادة من الراتب التقاعدي عقب نهاية الخدمة، والسبب الأول هو أنّ رصيد سنواتهم من الخدمة الفعلية هو أقل من 30 عاماً.
Advertisement

في هذا الإطار، يقول نقيب المعلمين نعمة محفوض لـ"لبنان24" إنَّ دفع الرواتب التقاعدية للمعلمين يتمّ عبر صندوق التعويضات التابع للمدارس الخاصة، مشيراً إلى أنَّه من المفترض العمل على تعديل القوانين ضمن الصندوق من بينها تلك التي تساهم بتخفيض السن الذي يُخول الأستاذ الإستفادة من الراتب التقاعدي، وأضاف: "فليفتح النواب البرلمان ولتنتظم عملية التشريع وعندها لكل حادث حديث".

وسط ذلك، هناك حلّ يرتبط بأساتذة معينين يمكنهم الإستفادة من الراتب التقاعدي، ويكون ذلك من باب "ضم الخدمات".. فكيف يحصل ذلك؟ 

كما قيل، فإن سنوات الخدمة للأستاذ يجب أن تكون 30 عاماً بالحد الأدنى لكي يستفيد من الراتب التقاعدي من صندوق التعويضات. هنا، في حال وجد المعلم أن رصيده يقل عن ذلك، فإن هناك حالة إستثنائية تمكنه من رفع هذا الرصيد وترتبط بضمّ خدماتٍ سابقة لها في التعليم الخاص. فعلى سبيل المثال، إذا كان المعلم الذي سيقبل على التقاعد لديه 28 سنة خدمة في مدرسة حالية الآن، عندها يتبقى لديه سنتان لكي يصبح مشمولاً بالراتب التقاعدي. هنا، في حال كانت لدى الأستاذ نفسه خدمات لسنتين في مدرسة سابقة، فإن بإمكانه ضم الخدمات ليصبح رصيده من سنوات الخدمة 30 عاماً.

المسألة هذه أوضحها محفوض فقال: "في البداية، لا يحق لأي أستاذ أن يضم خدماته بعد 3 أشهر من تاريخ توليه وظفيته في مدرسة جديدة. فعلى سبيل المثال، إذا كان الأستاذ انضم إلى المدرسة (X) في شهر تشرين الأول، يتوجب عليه أن يتقدم بطلب ضم خدمات له في مدرسة سابقة خلال مهلة 3 أشهر فقط. هذا الأمر يفرضه القانون في صندوق التعويضات، ولا يمكن تجاوزه. إلا أنه ورغم ذلك، هناك حالة إستثنائية يُنظر بها حتى لو سقطت مهلة الـ3 أشهر، وهي أنه في حال كانت المدرسة الأولى التي يعمل بها الأستاذ ملتزمة بدفع التزاماتها لصندوق التعويضات، وفي حال كانت المدرسة الجديدة تسير على المنوال نفسه، عندها يمكن تمرير طلب ضم الخدمات.. أما عكس ذلك، فلا يمكن حصول ذلك".

بحسب محفوض، فإن من يحق له ضم الخدمات هو الأستاذ "الملاك" فقط، أما من لديه سنوات خدمة كـ"متعاقد"، فلا يحق له الإستفادة منها في عملية "ضم الخدمات". 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:39 | 2024-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:26 | 2024-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:50 | 2024-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2024-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:46 | 2024-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:30 | 2024-01-22
17:05 | 2024-01-22
16:59 | 2024-01-22
16:48 | 2024-01-22
16:15 | 2024-01-22
16:00 | 2024-01-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24