أعلن "حزب الله"، اليوم الإثنين، استشهاد المُجاهد حيدر حسين إبراهيم (ساجد)، وذلك إبان المواجهات مع العدو الإسرائيلي في جنوب لبنان.

وذكر الحزب أن الشهيد إبراهيم هو من بلدة العديسة في الجنوب.