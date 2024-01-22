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لبنان

من بلدة العديسة.. شهيدٌ جديد لـ"حزب الله"

Lebanon 24
22-01-2024 | 13:56
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أعلن "حزب الله"، اليوم الإثنين، استشهاد المُجاهد حيدر حسين إبراهيم (ساجد)، وذلك إبان المواجهات مع العدو الإسرائيلي في جنوب لبنان.
 
وذكر الحزب أن الشهيد إبراهيم هو من بلدة العديسة في الجنوب.
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