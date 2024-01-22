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لبنان

نداء عاجل في الجنوب بعد قصف مجدل سلم.. إليكم ما جاء فيه

Lebanon 24
22-01-2024 | 14:00
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وجّهت بلدية مجدل سلم الجنوبية نداءً عاجلاً الأهالي، طلبت منهم الإبتعاد عن المنزل الذي قصفه العدو الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين.
 
وقالت البلدية إنه يتوجب على أبناء البلدة عدم التجمع في مكان الإستهداف بسبب وجود صاروخ لم ينفجر هناك، مؤكدة أن الجيش اللبناني سيعمد إلى تفجيره.
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وكان القصف الذي طال مجدل سلم حصل بعد الساعة الـ6 مساءً، وقالت مصادر ميدانية أن الإستهداف أسفر عن سقوط شهيدٍ و4 جرحى كحصيلة أولية. 
 
كذلك، أفيد بأنّ جيش العدو عمد أيضاً إلى إلقاء قنابل مُضيئة بين بلدتي علما الشعب والظهيرة، فيما تحدثت المعلومات عن قصفٍ مدفعي طال أطراف بلدتي طيرحرفا وعيترون.
 
 
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