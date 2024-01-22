Advertisement

لبنان

السفير المصري عرض الأوضاع في لبنان مع نظيره الفرنسيّ

Lebanon 24
22-01-2024 | 14:37
A-
A+
Doc-P-1155597-638415572255308775.jpg
Doc-P-1155597-638415572255308775.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل سفير مصر في لبنان علاء موسى، السفير الفرنسي هيرفي ماغرو، وجرى البحث في الاوضاع الإقليمية والاستحقاقات السياسية في لبنان.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
السفير المصري لدى لبنان علاء موسى للـ"ال بي سي": إنتهاء المأساة في غزة يحدث بتطبيق القوانين الدولية
lebanon 24
23/01/2024 00:41:13 Lebanon 24 Lebanon 24
ليلة حامية في جنوب لبنان.. 7 نقاط تشرح أبرز التفاصيل
lebanon 24
23/01/2024 00:41:13 Lebanon 24 Lebanon 24
منذ 3 أشهر وحتى الآن.. كم بلغ عدد شهداء أحداث جنوب لبنان؟
lebanon 24
23/01/2024 00:41:13 Lebanon 24 Lebanon 24
إسرائيل تعلن متى ستُهاجم لبنان.. مكان واحد ستبدأ منه الحرب!
lebanon 24
23/01/2024 00:41:13 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

علاء موسى

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:39 | 2024-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:26 | 2024-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:50 | 2024-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2024-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:46 | 2024-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:30 | 2024-01-22
17:05 | 2024-01-22
16:59 | 2024-01-22
16:48 | 2024-01-22
16:15 | 2024-01-22
16:00 | 2024-01-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24