ما جديد إجتماع "سفراء الخماسية" المُرتقب مع بري؟

ذكرت قناة "الجديد"، اليوم الإثنين، أنه تم تأجيل موعد لقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري مع سفراء اللجنة الخماسية الدولية المعنية بلبنان إلى موعد سيتم تحديده لاحقاً، وذلك بسبب إرتباط عدد من السفراء بمواعيد مُسبقة.

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بدوره، قال السفير المصري علاء موسى عبر قناة "الجديد" إن لقاءات "سفراء الخماسية" ستشمل أيضاً رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ومسؤولين آخرين.

وبحسب موسى، فإنه لا خلاف بين "سفراء الخماسية"، معلناً أن اجتماعاً سيُعقد يوم غدٍ الثلاثاء بينهم في إطار الإتصالات المستمرة.

إلى ذلك، ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن السفير المصري عقد لقاءً مع نظيره الفرنسي هيرفي ماغرو، وجرى البحث في الأوضاع الإقليمية والاستحقاقات السياسية في لبنان.