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لبنان

منذ 3 أشهر وحتى الآن.. كم بلغ عدد شهداء أحداث جنوب لبنان؟

Lebanon 24
22-01-2024 | 16:15
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ارتفعت اليوم، حصيلة القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان إلى أكثر من 200 شهيد، بينهم 147 مقاتلاً من حزب الله، قضوا خلال أكثر من ثلاثة أشهر من التصعيد على وقع الحرب في قطاع غزة، وفق حصيلة جمعتها وكالة "فرانس برس".
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ونعى حزب الله اليوم 3 من مقاتليه، قال إن كلاً منهم "ارتقى شهيداً على طريق القدس"، وهي العبارة التي يستخدمها لنعي عناصره الذين تستهدفهم إسرائيلي منذ بدء التصعيد.
     
وبذلك، ارتفع عدد الشهداء الإجمالي في جنوب لبنان الى 202 شهيد، وفق حصيلة جمعتها "فرانس برس" استناداً الى بيانات نعي حزب الله ومجموعات أخرى بينها فصائل فلسطينية، إضافة الى مصادر رسمية وأهلية.
     
ومن بين الشهداء 26 مدنياً، ضمنهم ثلاثة صحافيين ومسعفان، إضافة الى عنصر في الجيش اللبناني و20 مقاتلاً موزعين مناصفة بين حركتي الجهاد الإسلامي وحماس.
          
ولا تشمل حصيلة الشهداء هذه نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري الذي استشهد مع ستة من رفاقه الشهر الحالي بضربة جوية في الضاحية الجنوبية لبيروت، نُسبت الى إسرائيل.
     
وإلى جانب الشهداء في جنوب لبنان، نعى حزب الله 16 مقاتلاً قال إنهم قضوا بنيران إسرائيلية في سوريا منذ بدء الحرب في غزة. (فرانس برس)
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