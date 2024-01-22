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لبنان

ليلة حامية في جنوب لبنان.. 7 نقاط تشرح أبرز التفاصيل

Lebanon 24
22-01-2024 | 16:48
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شهد جنوب لبنان، مساء اليوم الإثنين، حلقة جديدة من التوتر وذلك بعدما أقدم العدو الإسرائيلي على شن هجمات ضد عدد من القرى والبلدات الحدودية.

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وفي ما يلي قائمة بآخر مستجدات هذه الليلة:

1- قصف مُعاد يطال منزلاً في بلدة مجدل سلم أدى إلى سقوط شهيد وعدد من الجرحى

2- القصف طال بلدات عيترون، طيرحرفا، كونين وبرعشيت، يارون، راميا وعيتا الشعب

3- العدو الإسرائيلي ألقى قنابل مُضيئة بين بلدتي علما الشعب والظهيرة

4- "حزب الله" أعلن استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في محيط مستعمرة "إيفن مناحم"

5- الوزير بمجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس قال إن تل أبيب "تقترب من المرحلة التي سيتعين عليها التحرك على نطاق واسع في عمق الأراضي اللبنانية لإبعاد حزب الله عن الحدود"

6- وكالة "فرانس برس" ذكرت أن حصيلة القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان ارتفعت إلى أكثر من 200 شهيد، بينهم 147 مقاتلاً من حزب الله، قضوا خلال أكثر من ثلاثة أشهر من التصعيد على وقع الحرب في قطاع غزة

7- القناة 13 الإسرائيلية نقلت عن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين قوله إن الحرب في لبنان ستكون وشيكة إن لم يتم الضغط لإبعاد حزب الله عن الحدود



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