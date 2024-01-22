مقدمات النشرات المسائية

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يوما بعد يوم تظهر دلائل على إستعداد قطار الخماسية للإنطلاق من جديد على سكة إنهاء الشغور الرئاسي في لبنان.وفي انتظار إنعقاد اللجنة المعنية في الرياض على الأرجح يتحرك سفراء المجموعة في بيروت على أكثر من مستوى وفي غير إتجاه ولا سيما صوب بعض المرجعيات السياسية والرسمية الوازنة.وعلمت الNBN أن لقاء سفراء الخماسية مع الرئيس نبيه بري الذي كان مقررا غدا في عين التينة جرى تأجيله وأستعيض عنه بلقاء سيعقد مع السفير السعودي وليد بخاري يليه السفير المصري علاء موسى في إطار سلسلة لقاءات دبلوماسية تعقد تباعا.وتردد أن الموفد القطري جاسم بن فهد آل ثاني سيكون في بيروت خلال أيام.وعلى ضفاف هذا الحراك كان اليوم الإجتماع اللافت الذي عقده السفير السعودي في لبنان وليد بخاري مع نظيره الإيراني مجتبى أماني في دارته باليرزة.الإجتماع الذي كان على شكل "قعدة عربية" إستمر ساعة كاملة واكتسب أهمية من حيث توقيته وشكله ومضمونه. وقال بخاري إن اللقاء كان وديا وتطرقنا إلى عمل اللجنة الخماسية وأوضح للNBN أن اللقاء مع السفير الإيراني يندرج في إطار التقارب السعودي - الإيراني.وردا على سؤال عما إذا كانا قد اتفقا على أمر ما قال بخاري: اتفقنا على محبتكم.هذه الأجواء والمؤشرات المريحة تناقضها الأوضاع في منطقة الحدود اللبنانية - الفلسطينية حيث يواصل العدو الإسرائيلي تصعيده عبر القصف الجوي والمدفعي للبلدات الحدودية اللبنانية وخصوصا عبر الإغتيالات التي يستهدف بها طيرانه المسير والحربي مواطنين مدنيين وكوادر قتالية وميدانية في المقاومة.لكن من الملاحظ مع ذلك أن ثمة حفاظا على مساحة جغرافية معينة لتبادل النيران مع خروقات متفاوتة الحجم والنوع يرتكبها جيش الإحتلال.هذا الواقع الميداني إقتحمته خديعة إسرائيلية على شكل إقتراح هدنة لثمان واربعين ساعة بين لبنان والعدو الإسرائيلي لتبرير عدوان واسع بعدها. فهل قصد بنيامين نتنياهو من وراء خديعة الهدنة جر أميركا إلى حرب واسعة تقول إنها لا تريدها؟!.مهما يكن من أمر فإن الرئيس نبيه بري حذر من محاولات إسرائيل توسيع الحرب مشددا على عدم السقوط في ما ترمي إليه وجر لبنان إلى حرب بحسب توقيتها.وأوضح الرئيس بري أنه أكد لكل الموفدين ولا سيما الأميركي آموس هوكشتاين تمسكه بالقرار 1701 والتزامه بتطبيقه ووجوب إلزام إسرائيل بتطبيقه. لكن إسرائيل آخر من يحسب حسابا للقرارات الدولية والمواثيق والمعاهدات فقد وصل بها الأمر في غزة إلى حد نبش القبور وسرقة الجثث منها بذرائع واهية وهي إرتكابات ترقى إلى مستوى جرائم الحرب بحسب تحقيق لشبكة CNN الأميركية.وعلى نية التطورات في غزة في ضوء إستمرار العدوان الإسرائيلي يلتئم شمل وزراء خارجية الإتحاد الأوروبي في إجتماع يعقدونه اليوم في بروكسل وفي محادثات منفصلة يجرونها مع نظيريهما الفلسطيني والإسرائيلي.هذا الحراك الأوروبي يركز على خطة من عشر نقاط للتسوية بين إسرائيل والفلسطينيين تدعو إلى عقد مؤتمر تحضيري للسلام ويكون أحد أهدافها الرئيسية إقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمن.لماذا الغي اللقاء الذي كان مقررا غدا بين رئيس مجلس النواب وسفراء اللجنة الخماسية؟ وكيف تحول اللقاء السداسي لقاء ثنائيا بين بري و سفير المملكة العربية السعودية؟ وهل يعني الغاء اللقاء او تأجيله ربما، ان الحلول الرئاسية لم تتبلور بعد؟الارجح ان المساعي على الصعيد الرئاسي لا تزال اولية، ولم تزل بحاجة الى مزيد من الانضاج، وهو ما يستلزم اجتماع ممثلي الدول الخمس في اللجنة قبل ان يباشر السفراء المعتمدون في لبنان حراكهم الرئاسي.أمنيا، الوضع على حاله في الجنوب والاستهدافات الاسرائيلية تواصل زارعة الرعب والدمار والموت.لكن الاخطر من الامن في الجنوب: الامن السيبراني.اذ يتأكد يوما بعد يوم ان لبنان مكشوف تماما معلوماتيا، وانه يتحول دولة مقرصنة بكل معنى الكلمة. فبعد قرصنة المطار والموقع الالكتروني لمجلس النواب برزت قرصنة وزارة الشؤون اللاجتماعية وبنك الاسكان. فهل عند الحكومة والجهات المسؤولة حل للموضوع؟ ام ان المعالجة تتم على الطريقة اللبنانية من خلال دفن الرؤوس في الرمال؟الارجح ان عدم تحديد المسؤولية سيستمر، وخصوصا ان قرصنة المطار التي مضى عليها ستة عشر يوما لم ينكشف فيها الخيط الاسود من الخيط الابيض ، ونتيجة التحقيقات في مهب التأجيل والتسويف.من اقصى القطاع الى اقصاه، يسابق الصهاينة الوقت ولا من يسعفهم بشبه انجاز، ولا من يسكب ماء باردا على جرحهم الحامي النازف جنودا وهيبة وخسائر لا تطاق..طوقوا كل المدن وعاودوا الانسحاب من بعضها، دمروا مدنا وقرى واحياء، ولا يزالون يحاولون ترهيب الفلسطينيين بحثا عن شيء يسمونه انتصارا. تراهم يضربون من جباليا الى رفح وما بينهما، فيما ركزت آلة حربهم اليوم على خان يونس، التي اتعبتهم وسترهقهم وتستنزف ما تبقى لهم من آمال..مجازر وحشية ارتكبها العدو في خان يونس ذهب ضحيتها عشرات الشهداء ومئات الجرحى، فيما نكل المقاومون بالجيش عبر استهداف جنوده وآلياته محققين اصابات مؤكدة اعترف العدو بثلاثة ضباط قتلى من لواء المظليين هم نائب قائد كتيبة وقائد سرية وقائد فصيل وعدد من الجرحى، على ان تتكفل كاميرات الاعلام الحربي للمقاومة بتوثيق المزيد من الخسائر والاصابات.اما ما توثقه الحركة السياسية اليومية في تل ابيب واجتماعات الكنيست والكابنيت فتظهر حجم الدمار الذي يصيب بنية الكيان العبري، مع المشاكل الآخذة بالاتساع. فقلة الانجاز الميداني تولد الشجار السياسي الذي يفوق حد التشهير على المنابر وامام عدسات الكاميرات..وامام الملأ اقتحم اهالي الجنود الاسرى لدى المقاومة الفلسطينية الكنيست العبري مشتبكين مع حراسه وبعض اعضائه، مطالبين بابرام صفقة مع الفلسطينيين لاطلاق سراح ابنائهم قبل فوات الاوان. في آن يواصل المقاومون اطلاق الرسائل النارية القاسية من جنوب لبنان مطبقين على الحركة في شمال الكيان، ومؤكدين للمتبجحين بالحرب ان الحساب سيكون صعبا..واصعب ما تلاقيه حكومة بنيامين نتنياهو هجرة المستوطنين من مستعمرات الشمال ورفضهم العودة نتيجة الرعب الذي يخيم على تلك المناطق خوفا من استهدافات حزب الله، والنزف الاقتصادي الحاد لمناطق كانت العصب الزراعي والصناعي والسياحي للكيان..اما الصعوبة في مياه البحر الاحمر فتكوي الصهاينة والاميركيين الذين اصيبوا اليوم بسفينة شحن عسكرية في خليج عدن، استهدفتها القوات اليمنية بالصواريخ المناسبة، فيما الرد المناسب على العدوان الاميركي البريطاني اليمني قادم لا محالة بحسب المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع…صورة اليوم: سفير إيران في لبنان في خيمة سفير السعودية في لبنان.أماني لا يزور البخاري في خيمة السفارة من دون طلب من قيادته في طهران، وبخاري لا يستقبل أماني من دون موافقة قيادته في الرياض، فماذا يجري بين السعودية وإيران؟ ولماذا عبر سفير كل منهما في لبنان؟ ما علاقة اللقاء بالتحضير لاجتماع الخماسية التي ليست إيران عضوا فيها؟في مقابل ذلك، زيارة للسفير بخاري عين التينة غدا. معلومات الLBCI تؤكد ألا علاقة بين هذه الزيارة, وهي ثنائية ومقررة مسبقا، وبين زيارة سفراء الخماسية التي سيتقرر موعدها الأسبوع المقبل, وفقا لجدول القوى السياسية وسفراء اللجنة الخماسية.في مقابل الحركة الرئاسية، لهيب الحرب من غزة إلى الجنوب ما زالت حرارته مرتفعة. وكالة الصحافة الفرنسية أكدت اليوم ارتفاع حصيلة حرب الإشغال في الجنوب إلى مئتي قتيل على الأقل، بينهم 146 مقاتلا من حزب الله.تربويا، قطوع الإضراب غدا مر، وبالتالي لا إضراب غدا في المدارس الخاصة بعدما جرى الإتفاق بين الأساتذة والمدراس.لكن البداية من الطقس إذ أن الأيام المعدودة من الطقس الصافي ستعقبها موجة أمطار، فكيف سيكون الوضع؟ وما هي التوقعات؟اعنف المعارك الضارية تخوضها اسرائيل جنوب قطاع غزة محتفظة بقتال الشمال، ودفعت بأربعة ألوية جديدة لمؤازرة الهجوم على خان يونس، معلنة ان هذه العملية ستستمر اياما عدة،وتشمل مداهمة معاقل حماس الرئيسية.وأظهرت المشاهد من القطاع ان العدوان على سكانه قد ارتقى فعلا الى تصنيف الابادة والجرائم ضد االانسانية، حيث تصل الجثث الى المستشفيات بلا ملامح، فيما ينقل الجرحى على الجرافات لتعذر تأمين الاسعافات.هي ايام ضغط ناري ينشرها بنيامين نتنياهو وصحبه من المتطرفين، والتي تدخل الجيش الاسرائيلي في دوامة قتل وسقوط، حيث أعلن مقتل ضباط ثلاثة هم في رتب عالية من نائب قائد كتيبة الى قائد سرية وقائد فصيلة في لواء المظليين...وتلك بداية الصيد المقاوم حيث ما يزال المعسكر الاسرائيلي يعتقد بأنه سيخرج من أنفاق غزة بأسراه وقادة طوفان الاقصى، وهو بالكاد يعثر على " الفردة الثانية لنعل السنوار" .ومع خساراته في الميدان العسكري، فإن نتنياهو يسابق زمنه للابقاء على النيران مشتعلة، رافضا كل الاقتراحات لتبادل الاسرى، وهو قال اليوم للداخل الاسرائيلي: انا ارفض رفضا قاطعا شروط الاستسلام لوحوش حماس بحسب تعبيره...وكانت آخر العروض ما دفعت به كل من الولايات المتحدة ومصر وقطر عبر ما وصف بالخطة المتدرجة ومدتها تسعون يوما تبدأ بإطلاق سراح محتجزين، وتنتهي بانسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع، وإنهاء الحرب.ومع "رفسه" لكل الحلول المطروحة... وفي المدى الأبعد استبعاده لحل الدوليتن، كان نتنياهو يبرق باقتراحات أشبه بالهلوسات ويقدمها الى الاتحاد الاوروبي وتدعو الى بناء جزيرة للفلسطينيين في عرض البحر الأبيض المتوسط .ورد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي على مقترح تل أبيب،وقال إن "الفلسطينيين ثابتون في أرضهم، ومن يقترح إنشاء جزيرة يذهب هو إليها.هذه السقوف العالية لاسرائيل ترفع بمثلها على جبهة الشمال حيث استمر القصف بوتيرة عالية في قرى جنوبية حدودية، واعلن جيش الاحتلال انه استهدف نقاط مراقبة ومبنى عسكريا لحزب الله في اربع بلدات، وآخر الغارات شملت غارة على مارون الراس وثانية على مجدل سلم.وفي ظلال الدائرة النارية... بدء تحرك للخماسية بالتزامن مع اجتماع يطل على شرق المتوسط من نيويورك غدا ويشارك فيه لبنان عبر وزير الخارجية عبدالله بوحيب.وعلى شواطىء اليرزة الدبلوماسية اجتماع لافت بين السفير السعودي وليد بخاري والسفير الايراني مجتبى اماني، وعلى السجاد السعودي في خيمة السفارة تم بسط الملفات الراهنة من الرئاسة اللبنانية الى العلاقات السعودية الايرانية التي تشهد تقاربا بين البلدين ولم تكن المداولات مجرد "أماني" انما بحث بند الخماسية ضمن تشريح عملها وعلى الرغم من انها لن تتحول الى خمسة زائدا واحدا...ولكن الطرف الايراني بدا مهتما بتحركها ومسارها ونتائج عملها، وهو يرى أن عملها عقلاني وطروحاتها معقولة لكن لم يبحث في اللقاء دخول ايران شريكا سادسا .وأما تحرك السفير بخاري غدا الى عين التينة فلن يكون مدرجا ضمن اطار الخماسية بل هو في سياق منفصل على ان تتحرك الخماسية اعتبارا من الاسبوع المقبل .وقبل الرياح الخماسية تضرب مجلس النواب عاصفة الموازنة العامة بعد غد الاربعاء وقد بدأت الكتل الاستعداد لطقسها العاصف فيما اختار التيار الوطني الحر "الفزلكة" على الموازنة عبر تقديم النواب اقتراحا بالشكل وليس في المضمون .