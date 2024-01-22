لا رؤية جديدة للتعاملات

يستبعد خبراء إقدام مصرف لبنان على تقديم رؤية جديدة للتعاملات، سواء على مستوى الرواتب او توحيد سعر الصرف قبل وقف حرب الجنوب المعلقة على حرب غزة، وفق ما ورد في أسرار "اللواء".

Advertisement