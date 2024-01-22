إسقاط مهمّة

أسقطت أطراف لبنانية من حساباتها المهمة التي يعتزم وسيط رئاسي القيام بها الى بيروت، بعدما نعت دوائر بارزة في ادارة بلاده، مهمته، وهو على طريق الاحالة الى التقاعد، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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