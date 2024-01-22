17
o
بيروت
16
o
طرابلس
16
o
صور
18
o
جبيل
16
o
صيدا
18
o
جونية
9
o
النبطية
9
o
زحلة
8
o
بعلبك
16
o
بشري
16
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
مأدبة عشاء لجنبلاط في السفارة الإيرانية ومجتبى ضيف "الخماسية"
Lebanon 24
22-01-2024
|
22:43
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت غادة حلاوي في" نداء الوطن": كان «استبعاد إيران من الخماسية الدولية» يعتبر من الأسباب الأساسية لإخفاقها في الإحاطة بحلول رئاسية قابلة للتطبيق ومقبولة من جميع الأطراف، لكن في أعقاب اللقاء الذي جمع سفيرَ المملكة السعودية وليد البخاري بنظيره الإيراني مجتبى أماني، يُفترض أنّ الرؤية والأفكار الإيرانية للحلول صارت على طاولة «الخماسية». تطوّر يُبنى عليه لتحقيق خرق في جدار الفراغ الرئاسي، ليس معزولاً عمّا يشهده الإقليم من مفاوضات أميركية - إيرانية تحصل في عُمان، وسعودية إيرانية ترجمة للقاء بكين الشهير.
Advertisement
وفيما كثّف سفير المملكة نشاطه ولقاءاته، برز حراك مماثل للسفير أماني الذي أطلّ في مقابلة متلفزة على محطة «أو تي في» التلفزيونية، التابعة لـ «التيار الوطني الحر»، يتحدث الى المجتمع المسيحي على امتداد ثمانين دقيقة، ثم كانت دعوته رئيس الحزب الإشتراكي السابق وليد جنبلاط إلى مأدبة عشاء سياسية، سبقتها زيارة الزعيم الدرزي السفارةَ الإيرانية.
بحسب ما توحي به المصادر الخاصة، فإنّ إيران لمست تعديلاً في موقف «الخماسية» أو لنقل في الموقف السعودي لناحية ربط الملف الرئاسي اللبناني باستحقاقات أخرى كشرط الإصلاحات وسلاح «حزب الله» وغيرها من الموضوعات السياسية. تطوّر ارتأت أن تلاقيه إلى منتصف الطريق لتفرج عن الملف المعطّل بسبب تمسّك حليفها في لبنان أي «حزب الله» بترشيح رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية، ولكن ما ليس معلوماً، وما لم تفصح عنه مصادر الجانبين، هو هل معنى القول إنّ إيران حاضرة بأفكارها في «الخماسية» وهو استعداد «الخماسية» للبحث في ترشيح فرنجية أو إنّ ايران لم تعد تمانع فكرة البحث عن مرشح ثالث؟.
بحسب المطلعين، فإنّ فرض فرنجية ليس شرطاً ولا عكسه أيضاً، فالبحث في الأسماء لم ينل حيزاً واسعاً من النقاش أو أنّه بقي مرهوناً بما ستتبلّغه «الخماسية» من نتائج الحوار الأميركي مع إيران أو حوار الأخيرة مع المملكة، وكلاهما كفيل بأن يلقي بظلاله على الإستحقاق، لكن قبل غزة أو بعدها؟ أو قبل الحرب التي تهدّد بها إسرائيل لبنان أو بعدها؟ أم أن المطلوب انتخاب رئيس في أسرع وقت ليواكب التطوّرات الكبرى في المنطقة؟
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"رجل بمعنى الكلمة".. فنانة شهيرة تتمنى الزواج من مراسل "الجزيرة" وائل الدحدوح من هي؟
Lebanon 24
"رجل بمعنى الكلمة".. فنانة شهيرة تتمنى الزواج من مراسل "الجزيرة" وائل الدحدوح من هي؟
07:39 | 2024-01-22
22/01/2024 07:39:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب إطلالتها "الفاضحة".. زوجة المذيع اللبناني الشهير تتعرّض للهجوم شاهدوا الصور
Lebanon 24
بسبب إطلالتها "الفاضحة".. زوجة المذيع اللبناني الشهير تتعرّض للهجوم شاهدوا الصور
02:26 | 2024-01-22
22/01/2024 02:26:44
Lebanon 24
Lebanon 24
فتحة فستان ميريام فارس ورقصها يُعرضانها للإحراج في السعودية.. والجمهور: "يا مشحرة" (فيديو)
Lebanon 24
فتحة فستان ميريام فارس ورقصها يُعرضانها للإحراج في السعودية.. والجمهور: "يا مشحرة" (فيديو)
01:50 | 2024-01-22
22/01/2024 01:50:02
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تعلن متى ستُهاجم لبنان.. مكان واحد ستبدأ منه الحرب!
Lebanon 24
إسرائيل تعلن متى ستُهاجم لبنان.. مكان واحد ستبدأ منه الحرب!
16:00 | 2024-01-22
22/01/2024 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تستمتع على الثلج.. ابنة وائل كفوري حديث الجمهور أصبحت صبية (صورة)
Lebanon 24
تستمتع على الثلج.. ابنة وائل كفوري حديث الجمهور أصبحت صبية (صورة)
04:30 | 2024-01-22
22/01/2024 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
22:12 | 2024-01-22
ميقاتي: لم أسمع عن ربط بين الرئاسة وغزة.. وهوكشتاين طرح برنامجاً ولسنا بعيدين عنه
22:08 | 2024-01-22
"اللجنة الخماسيّة" تتحرّك تحت ضغط الوقت وبرمجة سياسية واسعة للاسبوع المقبل
22:17 | 2024-01-22
تحضيرات لجلسات مناقشة الموازنة غدا و"التيار العوني" يفقد التأثير على النصاب
22:18 | 2024-01-22
الحجّار خلفاً لعويدات والعين على تحقيقات البيطار
00:51 | 2024-01-23
المكاري التقى الرئيس الكوبي: حرب غزّة أثبتت أنّ الحقيقة سلاح أساسي في مقاومة جرائم إسرائيل
00:30 | 2024-01-23
جبهة الجنوب: قصف مدفعي وطيران استطلاعي معادٍ صباحًا
فيديو
بدا مُنهارا ولم يتمالك دموعه.. قصي خولي يودع والده وتلاوة آيات قرآنية في العزاء (صور وفيديو)
Lebanon 24
بدا مُنهارا ولم يتمالك دموعه.. قصي خولي يودع والده وتلاوة آيات قرآنية في العزاء (صور وفيديو)
01:25 | 2024-01-19
23/01/2024 07:55:07
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر: أصالة تنهار بالبكاء.. وهذا ما فعله زوجها
Lebanon 24
فيديو ينتشر: أصالة تنهار بالبكاء.. وهذا ما فعله زوجها
03:39 | 2024-01-18
23/01/2024 07:55:07
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة "مرعبة".. ثعبان داخل خزانة ملابس شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مُفاجأة "مرعبة".. ثعبان داخل خزانة ملابس شاهدوا الفيديو
01:00 | 2024-01-13
23/01/2024 07:55:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24