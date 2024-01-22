مؤشرات باحتمال خفض مستوى التصعيد من غزة الى لبنان... أيّام حاسمة!

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كتب محمد علوش في" الديار": يتحدث "الاسرائيليون" عن أن احتمالات الحرب مع لبنان تتزايد، مع حديث عن أن الأميركي أبلغ اللبنانيين بأنه يستطيع تأجيل الحرب، ولكنه لا يستطيع منعها بحال لم يتمكن من تحقيق نتائج ديبلوماسية، وهذا ما يراه محور المقاومة محاولات جديدة للضغط على حزب الله لأجل وقف العمل في الجبهة اللبنانية، الى جانب ما يحكى عن اقتراح "اسرائيلي" بهدنة ليومين يتصرف "الجيش الاسرائيلي" بعدها بطريقة غير متناسبة مع ضربات الحزب إن استمرت.التهديد "الاسرائيلي" بالحرب يرافقه عمليات أمنية كبيرة في الجنوب، باتت لا تتقيد بعامل الجغرافيا، بل بطبيعة الهدف، وهو ما كنا أشرنا اليه سابقاً مع بداية تطبيق المرحلة الثالثة التي يتوقع أن يتم الاعلان عنها خلال أيام قليلة، وبحال حصل ذلك وكان للاعلان نتائج واضحة على الأرض في غزة، فيمكن القول ان بعض التهدئة ستبدأ بالتطبيق تدريجياً على جبهات المساندة.يدرك محور المقاومة أن الحرب على غزة طويلة، كما أنه كان من اليوم الأول يربط بين الاحداث العسكرية في غزة وما يقوم به على جبهات المساندة، لذلك ترى مصادر متابعة أن تخفيف حدة الحرب في غزة ستنعكس تلقائياً على الجبهات الأخرى، ولبنان لن يكون خارج هذه القاعدة، وهنا يكون الأميركي قد نجح في تخفيف حدة الصراع العسكري، ولكن ما قد يُبقي خطر توسع الحرب قائماً هو الاهداف العسكرية المعلنة بخصوص جبهة لبنان، وهو ما لن يكون بالإمكان تحقيقه إطلاقاً.في الكيان حديث عن عودة بعض المستوطنين الى مستوطنات الشمال بعمق يصل الى 4 كيلومترات عن الحدود، وربما يكون هذا الكلام مقدمة لما هو مقبل من تخفيض للعمليات العسكرية في غزة وتوقع انسحابه الى لبنان، خاصة في ظل حصول انسحابات لجيش العدو من القطاع دون الحديث العلني عنها، ولكن ما يهم محور المقاومة التأكيد عليه هو أن حزب الله الذي فتح جبهة لبنان لأجل غزة، وهو جاهز لوقفها بحال توقفت الحرب هناك، لن يتفرج على قيام "اسرائيل" بعملياتها الأمنية على الساحة اللبنانية، ما يعني أن الأفعال "الاسرائيلية" ستجد دائماً افعالاً مقابلة.رغم الحديث عن الحرب، هناك مؤشرات باحتمال تهدئة التصعيد الفعلي على الأرض، ولكن نتيجة هذه المؤشرات لن تظهر قبل بداية شهر شباط، فإن نجحت سينخفض التصعيد، أما اذا فشلت فستنعكس تصعيداً إضافياً، يشبه التصعيد الذي حصل بعد زيارة آموس هوكشتاين الأخيرة الى لبنان.