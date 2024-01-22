17
o
بيروت
16
o
طرابلس
16
o
صور
18
o
جبيل
16
o
صيدا
18
o
جونية
9
o
النبطية
9
o
زحلة
8
o
بعلبك
16
o
بشري
16
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
مؤشرات باحتمال خفض مستوى التصعيد من غزة الى لبنان... أيّام حاسمة!
Lebanon 24
22-01-2024
|
22:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب محمد علوش في" الديار": يتحدث "الاسرائيليون" عن أن احتمالات الحرب مع لبنان تتزايد، مع حديث عن أن الأميركي أبلغ اللبنانيين بأنه يستطيع تأجيل الحرب، ولكنه لا يستطيع منعها بحال لم يتمكن من تحقيق نتائج ديبلوماسية، وهذا ما يراه محور المقاومة محاولات جديدة للضغط على حزب الله لأجل وقف العمل في الجبهة اللبنانية، الى جانب ما يحكى عن اقتراح "اسرائيلي" بهدنة ليومين يتصرف "الجيش الاسرائيلي" بعدها بطريقة غير متناسبة مع ضربات الحزب إن استمرت.
Advertisement
التهديد "الاسرائيلي" بالحرب يرافقه عمليات أمنية كبيرة في الجنوب، باتت لا تتقيد بعامل الجغرافيا، بل بطبيعة الهدف، وهو ما كنا أشرنا اليه سابقاً مع بداية تطبيق المرحلة الثالثة التي يتوقع أن يتم الاعلان عنها خلال أيام قليلة، وبحال حصل ذلك وكان للاعلان نتائج واضحة على الأرض في غزة، فيمكن القول ان بعض التهدئة ستبدأ بالتطبيق تدريجياً على جبهات المساندة.
يدرك محور المقاومة أن الحرب على غزة طويلة، كما أنه كان من اليوم الأول يربط بين الاحداث العسكرية في غزة وما يقوم به على جبهات المساندة، لذلك ترى مصادر متابعة أن تخفيف حدة الحرب في غزة ستنعكس تلقائياً على الجبهات الأخرى، ولبنان لن يكون خارج هذه القاعدة، وهنا يكون الأميركي قد نجح في تخفيف حدة الصراع العسكري، ولكن ما قد يُبقي خطر توسع الحرب قائماً هو الاهداف العسكرية المعلنة بخصوص جبهة لبنان، وهو ما لن يكون بالإمكان تحقيقه إطلاقاً.
في الكيان حديث عن عودة بعض المستوطنين الى مستوطنات الشمال بعمق يصل الى 4 كيلومترات عن الحدود، وربما يكون هذا الكلام مقدمة لما هو مقبل من تخفيض للعمليات العسكرية في غزة وتوقع انسحابه الى لبنان، خاصة في ظل حصول انسحابات لجيش العدو من القطاع دون الحديث العلني عنها، ولكن ما يهم محور المقاومة التأكيد عليه هو أن حزب الله الذي فتح جبهة لبنان لأجل غزة، وهو جاهز لوقفها بحال توقفت الحرب هناك، لن يتفرج على قيام "اسرائيل" بعملياتها الأمنية على الساحة اللبنانية، ما يعني أن الأفعال "الاسرائيلية" ستجد دائماً افعالاً مقابلة.
رغم الحديث عن الحرب، هناك مؤشرات باحتمال تهدئة التصعيد الفعلي على الأرض، ولكن نتيجة هذه المؤشرات لن تظهر قبل بداية شهر شباط، فإن نجحت سينخفض التصعيد، أما اذا فشلت فستنعكس تصعيداً إضافياً، يشبه التصعيد الذي حصل بعد زيارة آموس هوكشتاين الأخيرة الى لبنان.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"رجل بمعنى الكلمة".. فنانة شهيرة تتمنى الزواج من مراسل "الجزيرة" وائل الدحدوح من هي؟
Lebanon 24
"رجل بمعنى الكلمة".. فنانة شهيرة تتمنى الزواج من مراسل "الجزيرة" وائل الدحدوح من هي؟
07:39 | 2024-01-22
22/01/2024 07:39:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب إطلالتها "الفاضحة".. زوجة المذيع اللبناني الشهير تتعرّض للهجوم شاهدوا الصور
Lebanon 24
بسبب إطلالتها "الفاضحة".. زوجة المذيع اللبناني الشهير تتعرّض للهجوم شاهدوا الصور
02:26 | 2024-01-22
22/01/2024 02:26:44
Lebanon 24
Lebanon 24
فتحة فستان ميريام فارس ورقصها يُعرضانها للإحراج في السعودية.. والجمهور: "يا مشحرة" (فيديو)
Lebanon 24
فتحة فستان ميريام فارس ورقصها يُعرضانها للإحراج في السعودية.. والجمهور: "يا مشحرة" (فيديو)
01:50 | 2024-01-22
22/01/2024 01:50:02
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تعلن متى ستُهاجم لبنان.. مكان واحد ستبدأ منه الحرب!
Lebanon 24
إسرائيل تعلن متى ستُهاجم لبنان.. مكان واحد ستبدأ منه الحرب!
16:00 | 2024-01-22
22/01/2024 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تستمتع على الثلج.. ابنة وائل كفوري حديث الجمهور أصبحت صبية (صورة)
Lebanon 24
تستمتع على الثلج.. ابنة وائل كفوري حديث الجمهور أصبحت صبية (صورة)
04:30 | 2024-01-22
22/01/2024 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
22:12 | 2024-01-22
ميقاتي: لم أسمع عن ربط بين الرئاسة وغزة.. وهوكشتاين طرح برنامجاً ولسنا بعيدين عنه
22:08 | 2024-01-22
"اللجنة الخماسيّة" تتحرّك تحت ضغط الوقت وبرمجة سياسية واسعة للاسبوع المقبل
22:17 | 2024-01-22
تحضيرات لجلسات مناقشة الموازنة غدا و"التيار العوني" يفقد التأثير على النصاب
22:18 | 2024-01-22
الحجّار خلفاً لعويدات والعين على تحقيقات البيطار
00:51 | 2024-01-23
المكاري التقى الرئيس الكوبي: حرب غزّة أثبتت أنّ الحقيقة سلاح أساسي في مقاومة جرائم إسرائيل
00:30 | 2024-01-23
جبهة الجنوب: قصف مدفعي وطيران استطلاعي معادٍ صباحًا
فيديو
بدا مُنهارا ولم يتمالك دموعه.. قصي خولي يودع والده وتلاوة آيات قرآنية في العزاء (صور وفيديو)
Lebanon 24
بدا مُنهارا ولم يتمالك دموعه.. قصي خولي يودع والده وتلاوة آيات قرآنية في العزاء (صور وفيديو)
01:25 | 2024-01-19
23/01/2024 07:55:14
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر: أصالة تنهار بالبكاء.. وهذا ما فعله زوجها
Lebanon 24
فيديو ينتشر: أصالة تنهار بالبكاء.. وهذا ما فعله زوجها
03:39 | 2024-01-18
23/01/2024 07:55:14
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة "مرعبة".. ثعبان داخل خزانة ملابس شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مُفاجأة "مرعبة".. ثعبان داخل خزانة ملابس شاهدوا الفيديو
01:00 | 2024-01-13
23/01/2024 07:55:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24