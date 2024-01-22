حاصباني: لا يجب أن ينتظر الاستحقاق الرئاسي الميدان

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يلفت عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب غسان حاصباني لـ "الديار" إلى "أن الرسائل التي تُعلن في الإعلام، توحي وكأن لا حماسة من قبل الثنائي الشيعي للحديث اليوم في ملف الاستحقاق الرئاسي"، فيما السؤال المطروح هو ما إذا كنا سننتقل إلى مرحلة تتوسّع فيها العمليات العسكرية".ويلاحظ "أن كل المؤشرات تقول انه يتم جرّ لبنان إلى تصعيد، وبالتالي فإن ميزان التصعيد يبدو أنه طاغٍ على ميزان التهدئة إن داخلياً أو من الجهة الأخرى". ويؤكد أن قرار التهدئة الذي يأتي من خارج لبنان قد يتحوّل إلى قرار بالتصعيد في أي لحظة، وقرار المساومة على حماية شمال "إسرائيل" قد يأتي أيضاً على حساب لبنان". وقال ان من يؤخِّر الملف الرئاسي هو الذي يحاول أن يستغل الميدان في الرئاسة، وما نلحظه اليوم هو المزيد من محاولات تأخير الانتخابات.