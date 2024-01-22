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لبنان

لبنان يعرض اليوم في مجلس الأمن رؤيته للحلّ في المنطقة

Lebanon 24
22-01-2024 | 22:56
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كتبت دوللي بشعلاني في" الديار": أوساط ديبلوماسية مواكبة تحدّثت عن مشاركة لبنان في اجتماع مجلس الأمن الدولي اليوم ممثّلاً بوزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبد الله بوحبيب، الذي سيعرض رؤية لبنان لكيفية إعادة الهدوء والاستقرار الى جنوب لبنان، والتوصّل الى حلّ شامل في المنطقة، مشدّداً على أنّ الحلّ لا يمكن إلّا أن يكون سياسياً وديبلوماسياً من خلاله التطبيق الكامل للقرار 1701. وهذا يعني الانسحاب "الإسرائيلي" من جميع الأراضي اللبنانية المحتلة، أي من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والقسم الشمالي من بلدة الغجر، والعودة الى خط الهدنة لعام 1949، ووقف التهديدات والخروقات البرية والبحرية والجوية للسيادة اللبنانية. وسيشرح بوحبيب الوضع الحالي في لبنان، على ما أضافت
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الاوساط، لا سيما في الجنوب واستخدام اسرائيل قذائف فوسفورية محرّمة دولياً، كما سيشير الى استهداف "إسرائيل" لمراكز قوّات اليونيفيل بالقذائف، من خلال اطلاق النار على الدوريات التابعة لقواتها.
كما سيتحدّث بوحبيب عن ملف النازحين السوريين في لبنان، لافتاً الى أنّ معالجة أزمة النزوح السوري تبقى من أولويات الحكومة اللبنانية.
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