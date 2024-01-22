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لبنان

إختبار جديد للكتل المسيحية..

Lebanon 24
22-01-2024 | 22:57
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كتب صلاح سلام في" اللواء": تواجه الكتل النيابية، خاصة المسيحية، إختباراً جديداً هذا الأسبوع في جلسات الهيئة العامة لمناقشة موازنة ٢٠٢٤،
هذا الجهد الإستثنائي معرض للضياع، في حال لم تشارك الكتل النيابية المسيحية في جلسات مناقشة الموازنة، الأمر الذي يضع هذه الكتل أمام إختبار محرج لمعرفة مدى حرصها على الحفاظ على ما تبقى من مقومات الدولة. فهل
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يتحمل مقاطعو «تشريع الضرورة» المسؤولية الوطنية في هذه المرحلة الصعبة، أم أن سياسة العناد والمكايدة ستبقى هي السائدة في لعبة التعطيل المدمرة؟
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