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لبنان
إلى أي سقفٍ ستصل الاغتيالات؟
Lebanon 24
22-01-2024
|
23:10
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كتب طوني عيسى في" الجمهورية":يحاول الإسرائيليون إقناع واشنطن وحليفاتها الأطلسيات بأن للجميع مصلحة مشتركة في التخلص من النفوذ الإيراني، خصوصاً في لبنان وسوريا، وأنّ وجود "حزب الله" القوي يحقق لطهران ثلاثة أهداف في آن معاً:
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- أن تكون على تماس عسكري مع إسرائيل في حدودها الشمالية.
- أن تسيطر على الشاطئ الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، وتُمسك ببوابة الشرق الأوسط إلى أوروبا، وتجعل القارة الأوروبية في مرمى صواريخها الدقيقة.
نتيجة امتلاك "الحزب" لغالبية القرار في السلطة، لم تعد الدولة اللبنانية قادرة على اتخاذ أي قرار خارج دائرة المصالح الإيرانية. يريد نتنياهو إقناع واشنطن والغربيين بأنه من المناسب إضعاف » الحزب «في لبنان بأيّ شكل، وإذا لم يكن ذلك بشن حرب شاملة فمن الممكن شلّه بتكثيف العمليات الخاطفة والاغتيالات بين كوادره بحيث يُصاب بالإرباك. ولهذه الغاية، يستخدم نتنياهو القدرات التكنولوجية المتاحة للجيش الإسرائيلي، لا سيما في مجال التجسس والمعلوماتية. ولكن، إلى أين ستصل هذه العمليات؟ وهل يتوقع الإسرائيليون أن تكون الحرب على لبنان بالطائرات المسيّرة أسهل من الحرب بالطائرات النفاثة؟ وكيف سيكون الرد؟ هل ستكون هناك اغتيالات تستهدف الكوادر الإسرائيلية في المقابل؟ أكثر ما يخشاه المتابعون هو أن يرتفع سقف الاغتيالات، فينتقل من مستوى الكوادر إلى مستوى قادة الصفوف الأولى.
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