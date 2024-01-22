المكتب الاعلامي لميقاتي ينفي: هذا الكلام غير صحيح

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صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي البيان الاتي:نشرت صحيفة "الجمهورية"في عددها الصادر اليوم مقالا للصحافي عماد مرمل مع عنوان "ميقاتي يطمح الى الاعتزال"في صدر الصفحة الاولى.وقد نسب كاتب المقال مواقف الى رئيس الحكومة او قريبين منه.إن معظم ما ورد في المقال المذكور هو محض تحليلات سابقة لاوانها، ودولة الرئيس مستمر في عمله في هذه المحطة المفصلية التي يمر بها لبنان.فاقتضى التوضيح.