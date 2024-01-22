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لبنان

المكتب الاعلامي لميقاتي ينفي: هذا الكلام غير صحيح

Lebanon 24
22-01-2024 | 23:35
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صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي البيان الاتي: 
نشرت صحيفة "الجمهورية"في عددها الصادر اليوم مقالا للصحافي عماد مرمل مع عنوان "ميقاتي يطمح الى الاعتزال"في صدر الصفحة الاولى.
وقد نسب  كاتب المقال مواقف الى رئيس الحكومة او قريبين منه.
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إن معظم ما ورد في المقال المذكور هو محض تحليلات سابقة لاوانها، ودولة الرئيس مستمر في عمله في هذه المحطة المفصلية التي يمر بها لبنان.فاقتضى التوضيح.
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