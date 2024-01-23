تطورات الجبهة الجنوبية: مسيّرة اسرائيلية أغارت على حاوية في أرض زراعية في الوزاني

نفذت مسيرة اسرائيلية قرابة السادسة من صباح اليوم عدوانا جويا، حيث شنت غارة على حاوية شحن في أرض زراعية في منطقة الوزاني تستخدم لتخزين معدات زراعية ومبيدات، ومستهدفة اياها بصاروخين موجهين، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

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واستهدف العدو الاسرائيلي الاطراف الجنوبية لبلدة ميس الجبل (طوفا) واطراف طير حرفا بالقصف المدفعي.





وأعلن حزب الله في بيان أن عناصره استهدفت عند الساعة (09:30) من صباح يوم تجمعاً ‏لجنود العدو الاسرائيلي في تلة كوبرا ‌‏بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيه اصابات مباشرة، بحسب بيان صادر عن الاعلام الحربي. الى ذلك، حلق الطيران الاستطلاعي المعادي طيلة الليل الفائت وحتى صباح اليوم، فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط، وصولا الى مشارف مدينة صور، بالتزامن مع اطلاق القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق، كما استهدف الجيش الاسرائيلي تلة حمامص بقصف مدفعي، بحسب ما افادت "الوطنية للاعلام".

وكان العدو صعّد من تعدياته مساء أمس، في قرى وبلدات القطاعين الغربي والاوسط، فأغار الطيران الحربي على منزل في بلدة مجدل سلم ما ادى الى تدميره وارتقاء شهيد وعدد من الجرحى، بالإضافة الى الاضرار الجسيمة بالممتلكات وشبكتي الكهرباء والمياه في البلدة. وقصفت مدفعيته الثقيلة أطراف بلدات الناقورة وعلما الشعب وطيرحرفا والضهيرة وعيتا الشعب وشيحين، بالإضافة الى جبل اللبونة ومحيط بلدة الناقورة.

وشن الطيران الحربي الاسرائيلي ليل امس، ثلاث غارات على بلدة بليدا، مستهدفا ثلاثة منازل، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

بدورها، التزمت قوات "اليونيفيل" مراكزها واطلقت صفارات الانذار اكثر من مرة خلال تعرض المنطقة للقصف المعادي.

واللافت ان العدو وسع الرقعة الجغرافية لاعتداءاته، لتتجاوز جنوب نهر الليطاني، مستهدفا قرى وبلدات جنوبية لم تشهد سابقا اعتداءات منذ بداية الحرب.

من جهة أخرى، تشهد مراكز استقبال النازحين في صور اكتظاظا، وبخاصة ان مباني المدارس الرسميةما زال قسم منها مخصصا للتعليم.