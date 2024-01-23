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لبنان

"رغم الملاحظات"...حزب الله يتعاون مع اليونيفيل

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
23-01-2024 | 01:30
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بالرغم من تعرض قوات اليونيفيل لأكثر من هجوم عسكري اسرائيلي خلال المعارك التي تحصل في جنوب لبنان، الا انها لا تزال تمارس دوراً جدياً في محاولة منع إتساع رقعة المواجهة بين الجيش الاسرائيلي و"حزب الله"، وهذا ما ظهر بشكل كبير خلال الايام الماضية.
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وبحسب مصادر مطلعة فإن خلال المرحلة الماضية التي شهدت وصول عدد كبير من الوسطاء لمنع توسع الحرب وبهدف الذهاب الى تسوية شاملة في الجنوب، كانت اليونيفيل تمارس دوراً مرتبطاً بالميدان وتحاول الوصول الى تسويات حقيقية تمنع تدهور اشتباك من هنا واخر من هناك.
وترى المصادر ان الملاحظات الكثيرة التي يسجلها  "حزب الله" على اداء القوات الدولية كثيرة، لكنه لا يزال يتواصل معها بشكل مستمر ويتعاون في بعض القضايا الميدانية، خصوصا انه في ظل واقع المعركة الحالية، لا يمكن التخلي عن مثل هذه الاتصالات لتأمين بعض الامور الضرورية والوصول الى حلول مرتبطة مباشرة بالجبهة.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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خاص "لبنان 24"

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