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لبنان

أوجيرو: توقف الخدمة في سنترال سوق الغرب

Lebanon 24
23-01-2024 | 01:38
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 أعلنت هيئة "أوجيرو" عبر منصة "أكس" أن عطلا طرأ على سنترال سوق الغرب بسبب الضغط على المولدات، مما أدى إلى توقف خدماتها في المنطقة المذكورة وفي عدد من المناطق المجاورة.
وأشارت إلى أن فرقها تعمل على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة. 
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أوجيرو:

الخدمة

سنترال

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