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لبنان

سلسلة منخفضات ستضرب لبنان: أقساها سيكون في هذا الموعد.. هذا ما كشفه الأب خنيصر

Lebanon 24
23-01-2024 | 02:06
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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ انه بعد مرور المنطقة باستقرار جوّي، يتحضّر كل من لبنان وسوريا وفلسطين وشمال الاردن، لسلسلة منخفضات قد يكون ابردها الثاني والثالث بسبب نشاط المرتفع القطبي على روسيا وتركيا وشرق اوروبا، الامر الذي سيؤدي الى تمدد الكتل القطبية نحو سيناء ومصر خلال نهاية هذا الاسبوع.
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وأضاف: حالياً، تسيطر الضغوط المرتفعة على شمال افريقيا ووسط اوروبا، وتنحرف المنخفضات نحو قبرص وتركيا وساحل سوريا ولبنان وفلسطين ومن المنتظر ان يطول هذا السيناريو حتى اوائل شباط.

يبدأ نشاط الامطار فجر اليوم الثلاثاء لتشتد غزارتها مع تقدّم الساعات بخاصة بعد الظهر والمساء، وتستمر حتى يوم الخميس ظهراً، مع انفراجات بنسبة 40%.

تتساقط الثلوج فوق الـ 2100 متر ويتدنى مستواها نحو 1800 يوم الخميس، ويكون نشاط الامطار خلال هذه الفترة الزمنية بين اعتيادي وغزير مع تساقط محلّي للبرَد ساحلاً وجبلاً، وعواصف رعدية وصواعق متفرّقة،

سوف تتأثر المناطق الساحلية السورية واللبنانية الشمالية والوسطى والجنوبية كدرجة اولى بالامطار، اما الحصة الثانية فهي من نصيب الجبال الغربية والجنوب وعكار، والحصة الثالثة من نصيب البقاع

يتأثر لبنان بمنخفض جديد فجر يوم الجمعة .


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