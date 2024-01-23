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لبنان

الموفد القطري ينطلق في مشاوراته.. والاسم الثالث في جعبته

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
23-01-2024 | 02:15
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مع وصول المبعوث القطري جاسم آل ثاني “أبو فهد” إلى بيروت أمس، وعلى وقع بدء زياراته الى المسؤولين اللبنانيين، أشارت مصادر مطلعة الى "ان الاسم الثالث عاد الى التداول حيث سيعمل الموفد القطري على استطلاع آراء القيادات السياسية التي سيلتقيها بعيداً من الاعلام، حول اسم المدير العام للأمن العام بالانابة اللواء الياس البيسري، الذي بات الاسم الوحيد الذي يحمله الموفد القطري ويسعى الى تسويقه كاسم وسطي لحل الأزمة الرئاسية."
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المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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