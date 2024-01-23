اين أصبحت تحقيقات المطار؟

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مرّ 17 يوما تقريباً على عملية القرصنة التي تعرض لها مطار رفيق الحريري، وعلى الرغم من الاستنفار لدى القوى المعنية في عملية التخقيقات وكشف الملابسات ، الا انه حتى اليوم لم يخرج اي جواب رسمي يشرح ما حصل في المطار، سواء أكان خرقاً داخلياً أم خارجياً.وفي هذا الاطار، تخوفت مصادر ان يخضع هذا الأمر "للفلفة" بعد اكتشاف الجهات التي تقف خلف هذا الخرق.