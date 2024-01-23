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لبنان

اين أصبحت تحقيقات المطار؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
23-01-2024 | 02:45
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مرّ 17 يوما تقريباً على عملية القرصنة التي تعرض لها مطار رفيق الحريري، وعلى الرغم من الاستنفار لدى القوى المعنية في عملية التخقيقات وكشف الملابسات ، الا انه حتى اليوم لم يخرج اي جواب رسمي يشرح ما حصل في المطار، سواء أكان خرقاً داخلياً أم خارجياً.
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وفي هذا الاطار، تخوفت  مصادر ان يخضع هذا الأمر "للفلفة" بعد اكتشاف الجهات التي تقف خلف هذا الخرق.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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