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لبنان

هاشم بعد لقاء وزير الزراعة: لضرورة ايلاء القطاع الزراعي في الجنوب اهتمامًا خاصًا

Lebanon 24
23-01-2024 | 02:39
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تعليقًا على ما يتعرّض له القطاع الزراعي من اعتداءات مباشرة وأضرار بسبب استهدافات العدو، شدد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم بعد زيارته مع وفد من بلدية الفرديس في قضاء حاصبيا وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن، على "ضرورة ايلاء القطاع الزراعي  في قرى العرقوب والمنطقة الجنوبية الحدودية اهتماما خاصا في ظل ما تعرضت له المنطقة من استهداف للمساحة الخضراء".
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وأكّد هاشم على أن "الزراعة تمثل مصدر الرزق الاساسي لأبناء المنطقة ليستطيعوا الصمود والتشبث بأرضهم رغم النيات الخبيثة للعدو الاسرائيلي الذي يحاول تحويل  المنطقة الحدودية الى ارض محروقة خالية من الحياة،  ما يجب مواجهته بخطة وطنية لدعم المزارعين وهذا ما لمسناه لدى وزير الزراعة الذي يبدي دائما حرصه على تقديم كل ما تحتاجه المناطق والقرى الجنوبية لانها تحافظ اليوم على الكرامة الوطنية".

واعتبر أن "مسؤولية الحكومة ان تكون حاضرة لتلبية متطلبات القطاع الزراعي  في الجنوب على كل المستويات وان تكون هناك مواكبة سريعة لتعويض المزارعين الخسائر التي خلفها العدوان الاسرائيلي المستمر . فما يمارسه من همجية  ينم عن حقد  لا يوفر شيئا".
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
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