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لبنان

ميقاتي بحث مع حجار في موضوعي برنامج "أمان" والأسر الأكثر فقراً.. واستقبل دو وال واتابكيان

Lebanon 24
23-01-2024 | 06:15
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إجتمع  رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار قبل ظهر اليوم في السرايا. 
وقال حجار بعد الاجتماع:"استكملنا البحث في موضوعين الاول يتعلق ببرنامج "امان" وتخطي العقدة المتعلقة بالنص الذي أصدره مجلس النواب بشأن تعديل المشروع،  ونحن على طريق الحل، وهو ما اقترحه دولة الرئيس سيكون مقبولا، وسيتم تحضير النقاط الضرورية في الاسبوع المقبل.
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اما بالنسبة الى موضوع  الاسر الاكثر فقرا فقدمت لدولته  اقتراحا بالنسبة للعام 2024، وتم التوافق مع دولته بشأن الالية وسيتم ارسال الاقتراح الى الدول المانحة لبدء تطبيقه في العام 2024 وخلال الايام المقبلة سيتم توضيح الية الدفع للاسر الاكثر فقرا.

سفيرة الاتحاد الاوروبي
وإستقبل رئيس الحكومة سفيرة الاتحاد الاوروبي ساندرا دو وال ، في حضور مستشار رئيس الحكومة السفير بطرس عساكر.
وقد أطلعت  السفيرة رئيس الحكومة على التحضيرات لانعقاد المؤتمر الثامن للنازحين السوريين في بروكسل.
 


سفير ارمينيا 
كما استقبل رئيس الحكومة سفير ارمينيا في لبنان فاهان اتابكيان وعرض معه العلاقات الثنائية.
 
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