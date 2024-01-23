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لبنان
ميقاتي يلتقي حجار في السرايا
Lebanon 24
23-01-2024
|
02:57
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التقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار في السرايا الحكومية.
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