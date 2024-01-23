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لبنان

إعلانٌ هام وعاجل من مصلحة تسجيل السيارات للمواطنين.. هذا ما يجب أن تفعلوه

Lebanon 24
23-01-2024 | 02:58
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اعلنت هيئة ادارة السير والاليات والمركبات - مصلحة تسجيل السيارات والاليات - عن استقبال المواطنين خلال الأسبوع الحالي الواقع في 23-24 و25 / 1 / 2024 لإنجاز الخدمات التي تمّ الاعلان عنها سابقاً،  وذلك وفق الآلية التالية:
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أ- في المركز الرئيسي في الدكوانة:

- يومي الثلاثاء والاربعاء الواقع فيهما 23 و24 / 1 / 2024 من خلال حجز موعد مسبق على موقع الهيئة الالكتروني.

- يوم الخميس الواقع في 25 /1/ 2024 للمواطنين اصحاب السيارات / رخص السوق التي تنتهي رقم (هيكلها / تسلسها) : بــ 0/ 1/ 2  دون حجز موعد على أن يحضر أصحاب العلاقة بالذات شخصياً (لا يقبل حضور وكلاء عنهم).

ب- أما في باقي الاقسام (زحلة، صيدا، النبطية وطرابلس) يستكمل العمل وفق الالية التّالية:

-  يوم الثلاثاء للسيارات / لرخص السوق التي ينتهي رقم (هيكلها / تسلسها) : بــ 3/2/1/0

-  يوم الاربعاء للسيارات / لرخص السوق التي ينتهي رقم (هيكلها / تسلسها) : بــ 6/5/4

- يوم الخميس للسيارات / لرخص السوق التي ينتهي رقم (هيكلها / تسلسها) : بــ 9/8/7

كما يهمّ المصلحة تذكير المواطنين بإمكانيّة الاطلاع على الخدمات التي تقدمها حالياً على موقع الهيئة https://tmo.gov.lb/web/panel/announcements

وعلى المستندات المطلوب احضارها وفق نوع الخدمة المزمع انجازها على صفحة  https://tmo.gov.lb/web/panel/info 

علماً انّ المصلحة سوف تعلن عن توفير خدمات جديدة خلال الاسابيع المقبلة.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
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