انقطاع الكهرباء في أحد احياء طرابلس.. اليكم ما جرى

استيقظ أهالي حي الزهراء العسيرة في طرابلس صباح اليوم على سرقة كابلات الكهرباء للمرة الثالثة ما أدى الى انقطاع الكهرباء عن الحي.وفر السارقون الى جهة مجهولة، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".