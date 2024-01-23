انتشار للجيش في عكار.. هذا ما جرى

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ولاحقاً، تمكنت عناصر مخابرات الجيش من توقيف مسبب الاشكال ويدعى "أ.أ" وعدد اخر من الأشخاص وضبط أسلحة بحوزتهم

يسجل انتشار كثيف لوحدات الجيش في منطقة برج العرب في عكار على خلفية الاشكال الذي وقع ليل امس بين عائلتين تخلله اشتباك مسلح وسقوط جرحى بالرصاص الطائش واضرار بالممتلكات، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وافادت مصادر من المنطقة ان الوضع ما زال متوتراً وهنا جهود لضبط الوضع وعدم تفلت الامور.