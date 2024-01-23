صباح اليوم.. هذا ما استهدفه حزب الله

أعلن حزب الله في بيان أن عناصره استهدفت عند الساعة (09:30) من صباح يوم تجمعاً ‏لجنود العدو الاسرائيلي في تلة كوبرا ‌‏بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيه اصابات مباشرة، بحسب بيان صادر عن الاعلام الحربي.

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