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لبنان

صباح اليوم.. هذا ما استهدفه حزب الله

Lebanon 24
23-01-2024 | 03:40
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أعلن حزب الله في بيان أن عناصره استهدفت  عند الساعة (09:30) من صباح يوم تجمعاً ‏لجنود العدو الاسرائيلي في تلة كوبرا ‌‏بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيه اصابات مباشرة، بحسب بيان صادر عن الاعلام الحربي.
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