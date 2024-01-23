جعجع: للذهاب إلى جلسة انتخابية بدورات متتالية

التقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في معراب، السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو يرافقه المستشاران السياسيان Quentin Jeantet وRomain Calvary، في حضور رئيس جهاز العلاقات الخارجية الوزير السابق ريشار قيومجيان، وطوني درويش عن الجهاز.

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وبحث الطرفان في مختلف التطورات في لبنان والمنطقة و"لاسيما الحرب في غزة والتصعيد في الجنوب اللبناني، وخطر الانزلاق نحو الحرب والسعي الدولي لتجنيب لبنان هذا الخطر الذي أصبح داهما أكثر فأكثر".

كما ناقشا"ملف إنتخاب رئيس الجمهورية وجولة الموفد الرئاسي الفرنسي الوزير السابق جان إيف لودريان على الدول العربية المعنية، والتنسيق مع اللجنة الخماسية في هذا الخصوص وتوقيت عودته الى لبنان".

من جهته، شدد جعجع على أن "الحل يكمن في الذهاب الى جلسة إنتخابية بدورات متتالية حتى الوصول الى انتخاب رئيس جديد للبلاد وإلا سيبقى الفراغ سيّد الموقف، في ظل تعنت الفريق الآخر وتمسكه بتبوء مرشحه سدة الرئاسة أو سيستمر في التعطيل".