Advertisement

لبنان

أقدما على سرقة دراجة آلية... فكانت لهما مفرزة استقصاء بيروت بالمرصاد

Lebanon 24
23-01-2024 | 04:09
A-
A+
Doc-P-1155788-638416057113306507.jpg
Doc-P-1155788-638416057113306507.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي: "في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة مختلف أنواع الجرائم، وبنتيجة المُتابعة والرّصد، تمكّنت إحدى دوريات مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت، بتاريخ 19/01/2024 من توقيف شخصين، في محلّة كورنيش المزرعة، على متن دراجة آليّة، سُرِقَت من محلّة طريق الجديدة بتاريخ 14/01/2024، وهما السّوريّان:
Advertisement
م. ا. ع. (مواليد عام 1997) مطلوب بجرم سرقة سيّارات، وعدم نقل هويّة.
ع. ك. (مواليد عام 1982).
بتفتيشهما، ضبط بحوزتهما كميّة من المخدّرات عبارة عن:

/13،5/ حبّة "كبتاغون"
كميّة من مادّتي الماريجوانا، وحشيشة الكيف.
أقنعة، وأدوات تستخدم بعمليات السّرقة والسّلب (قطّاعات، ومفكّ براغي).
أُعيدت الدرّاجة الآليّة إلى مالكها، وأودع الموقوفان مع المضبوطات القطعة المعنيّة، للتّوسّع بالتحقيق معهما، عملاً بإشارة القضاء المختص".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2024-01-23
06:05 | 2024-01-23
06:01 | 2024-01-23
06:00 | 2024-01-23
05:55 | 2024-01-23
05:32 | 2024-01-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24