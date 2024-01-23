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لبنان

بوشكيان بحث وسفير الجزائر في العلاقات بين البلدين

Lebanon 24
23-01-2024 | 05:55
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التقى وزير الصناعة النائب جورج بوشكيان سفير الجزائر في لبنان رشيد بلباقي.
 
 
وبحث الجانبان خلال اللقاء في العلاقات الوطيدة بين لبنان والجزائر وبين شعبيهما.
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واكد بوشكيان "أهمية الخطوة التي اتّخذتها الجزائر لناحية معاودة تشغيل خط الطيران المباشر بين البلدين"، معتبراً أنه" سيشكّل باباً ومنفذاً للبنانيين الى افريقيا، كما سيسهّل التواصل والانتقال والتجارة بين الجزائر والدول العربية عبر لبنان".

وأكدا أن هذه "المبادرات تعزّز الشراكة بين المبادرين والمستثمرين في كلا البلدين، يضاف إليها اقامة المعارض والمشاركة فيها".

وأطلع السفير بلباقي الوزير بوشكيان على التحضيرات القائمة لتنظيم معرض SIAG في مدينة وهران، ثاني أكبر المدن الجزائرية بعد العاصمة. والمعرض مخصّص للصناعات الغذائية. من جهته، أثنى بوشكيان على هذه الجهود، مؤكداً تشجيعه الصناعيين اللبنانيين على المشاركة.
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