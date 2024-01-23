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لبنان

بري استقبل بخاري.. وهذا ما جرى بحثه

Lebanon 24
23-01-2024 | 06:05
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إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، في عين التينة، اليوم، السفير السعودي وليد بخاري.

وجرى خلال اللقاء البحث في أبرز التطورات السياسية الراهنة على الصعيدين اللبناني والإقليمي، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لإنجاز الإستحقاق الرئاسي في أسرع وقت، بوصف ذلك السبيل الوحيد لضمان استقرار لبنان، والشروع في تنفيذ الإصلاحات اللازمة لمواجهة التحديات السياسية والإقتصادية، في ظل تسارع الأحداث.
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