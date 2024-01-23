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لبنان

في صور.. محضر ضبط بحق محطة وقود

Lebanon 24
23-01-2024 | 06:42
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نظم مراقبو مكتب مصلحة الاقتصاد الإقليمي في محافظة لبنان الجنوبي اثر جولة لهم في محطات المحروقات في مدينة صور، محضر ضبط بحق إحداها في منطقة البص، نتيجة عملية غش في بيع البنزين.
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وقود

محضر ضبط

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