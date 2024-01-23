في صور.. محضر ضبط بحق محطة وقود

نظم مراقبو مكتب مصلحة الاقتصاد الإقليمي في محافظة لبنان الجنوبي اثر جولة لهم في محطات المحروقات في مدينة صور، محضر ضبط بحق إحداها في منطقة البص، نتيجة عملية غش في بيع البنزين.

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